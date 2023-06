La miglior zuppa di pesce d'Italia si mangia in Liguria: il premio

"Dove si mangia la miglior zuppa di pesce d’Italia? Ovviamente in Liguria". Così il presidente della Regione Giovanni Toti sui propri canali social festeggia il riconoscimento ottenuto al BrodettoFest di Fano dallo storico locale di Recco 'Da ö Vittorio'. "Il locale della famiglia Bisso ha vinto con il suo piatto 'Ciuppin gioioso' - commenta ancora il governatore -. La nostra cucina non teme confronti e risultati come questo lo dimostrano alla grande: evviva i sapori e le eccellenze della Liguria".

La 21esima edizione della manifestazione, dedicata alla cultura, alla storia e alla tradizione marinara, si è svolta nella città delle Marche e, tra incontri e approfondimenti è andata in scena anche questa gustosa sfida alla quale hanno partecipato diverse regioni italiane: Veneto, Marche, Lazio, Puglia e Toscana oltre alla Liguria.

Il 'Ciuppin' dello chef Giuseppe Bizioli ha vinto conquistando la giuria tecnica composta dagli enogastronomi Paolo Marchi, Alberto Lupini, Luciano Pignataro e dallo chef Carmelo Carnevale per "gusto, aderenza alla tradizione, rispetto delle cotture ed esaltazione del pesce".

La ricetta pubblicata sul sito ufficiale del BrodettoFest di Fano. Un fondo di sedano, carote, cipolle, maggiorana, timo, aglio e acciuga salata. Aggiungere pesci di scoglio (prete, gronco, sciarrano, ania, pesce lucertola, molva), bagnare e sfumare con vino bianco poi aggiungere concentrato, pomodoro fresco e acqua a coprire. Far sobbollire per circa 3 ore e passare al passaverdure. A parte: uno spicchio d’aglio con olio evo, aggiungere calamaro, cozze, vongole, un pesce spinato (ombrina o branzino) e pomodorini freschi, sfumare con vino bianco. Aggiungere il ciuppin precedentemente passato gli scampi e i gamberi e cuocere ancora per 5 minuti. Finire con prezzemolo e olio ed impiattare sopra una galletta del marinaio.