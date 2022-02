Il miglior ristorante a domicilio d'Italia è genovese

Il miglior ristorante a domicilio d'Italia, secondo JustEat, è genovese. Si tratta di 'Bowl', locale specializzato in poke con due punti vendita a Genova, in via Cesarea e in via Caprera, il primo si è aggiudicato il titolo di 'miglior ristorante d'Italia' nell'ambito dei Best Restaurant Awards del 2021, evento giunto alla seconda edizione in Italia che valorizza i ristoranti del nostro Paese che si sono distinti per dedizione, successo e impegno.

Una bella soddisfazione per il titolare Giovanbattista Magno, 32enne a capo di uno staff giovanissimo con quindici dipendenti di età compresa tra i 20 e i 32 anni, dieci per quello che riguarda il punto vendita di via Cesarea che ha ottenuto il riconoscimento di JustEat e sei in quello aperto recentemente a Sturla: "Un grande risultato - commenta ai microfoni di Genova Today - perché ci siamo aggiudicati il premio più importante in tutta Italia. Tante erano le categorie disponibili ed essere diventati il 'miglior ristorante a domicilio d'Italia' è davvero motivo di grande soddisfazione, un risultato che voglio condividere con tutti i ragazzi del nostro staff, abbiamo vinto anche per la qualità delle nostre risorse umane oltre che per il prodotto che offriamo. Il risultato è infatti emerso grazie a una combinazione di valutazioni, dai voti dei clienti alle recensioni, ma anche il 'performance score' dove abbiamo ottenuto 100/100, si tratta di uno strumento che valuta tempi di consegna, errori e valutazioni, infine c'è stata anche la giuria di qualità che ci ha premiato. Abbiamo raggiunto questo traguardo a soli tre anni dall'apertura del primo punto vendita genovese, il premio è coinciso con l'apertura del secondo in via Caprera".

Giovanbattista Magno ripercorre poi le tappe del successo: "Sono genovese, ho studiato a Milano all'università Cattolica, poi ho preso un master in 'food and wine management' e sono tornato a Genova dopo gli studi. Ispirato dal trend milanese ho deciso di aprire il primo ristorante poke in Liguria a marzo 2019, abbiamo avuto davvero un boom, coinciso con quello del 'delivery'. Uno sforzo non da poco considerando che in gran parte di questi tre anni abbiamo dovuto convivere con l'emergenza covid, che ha però a suo modo contribuito alla grande crescita delle consegne a domicilio".

Per il locale genovese si tratta di un ulteriore balzo in avanti, nel 2020 era infatti stato inserito nella 'Guida dei migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia' pubblicata da Just Eat, questa volta la soddisfazione è doppia perché 'Bowl' è salito sul gradino più alto del podio, guadagnandosi proprio il titolo di 'miglior ristorante d'Italia'. Il poke conferma quindi la sua crescita secondo i dati sulle ordinazione forniti da JustEat, tra 2020 e 2021 si registra infatti un +190%, uno dei più amati da 'Bowl' è il 'Polpoke' con polpo accompagnato da riso nero, avocado, mandorle tostate, cipolla rossa, pomodori datterini e maionese piccante, ma spiccano anche 'Mr Salmon' e 'Salmon Bao' tra le scelte più apprezzate dai clienti: ottimo cibo, consegna rapida e servizio eccellente sono tre delle 'skill' segnalate da JustEat nella motivazione al premio, dove si legge: "Le buonissime poke bowl preparate con ingredienti freschi e di qualità, le ottime birre artigianali che accompagnano il pasto, il servizio eccellente e cordiale ed una consegna veloce sono solo alcuni dei tratti distintivi di questo ristorante eccezionale". Decisivi, ai fini della classifica finale, i voti dei consumatori, espressi attraverso un sistema di votazione online, e quelli di una giuria di qualità.

Tante le categorie totali nelle quali hanno gareggiato i ristoranti italiani che offrono il servizio a domicilio su JustEat: 'miglior ristorante d'Italia' ovviamente quella più ambita che è andata a 'Bowl', sono stati poi premiati i migliori ristoranti di nord, centro e sud Italia (isole comprese), 'Bella Napoli' di Stezzano (Bergamo), 'La porta sul retro' di Roma e pizzeria polleria 'Popi Popi' di Palermo i tre premiati. Riconoscimenti anche per migliore presenza sui social media, ristorante più innovativo, locale più ecosostenibile, migliore cucina orientale, migliore dolceria, brand nazionale e internazionale più amato, migliore hamburgeria, ristorante italiano, poke e pizzeria. Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un’etichetta che attesta il riconoscimento di miglior ristorante su Just Eat per un anno intero, un voucher da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, e una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.