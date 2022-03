Andrea Lupis di Nervi è il migliore panificatore artistico d’Italia

Andrea Lupis del panificio pasticceria Le Palme di Nervi si è aggiudicato la medaglia d'oro al campionato italiano della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc) andato in scena alla Fiera del Tirreno Ct a Massa Carrara. La sua Lanterna di pane alta circa un metro e sessantacinque ha conquistato la giuria che gli ha assegnato il titolo nella categoria "pane artistico".

Andrea ha 36 anni, ha un master come 'esperto di arte bianca' e ha cominciato a lavorare da giovanissimo proprio nel panificio di Nervi, poi ha preso altre strade, ma da quattro anni è tornato a lavorare nel negozio in cui è cresciuto e ha intrapreso anche questa nuova avventura in cui il piano artistico si interseca con il talento nel fare del buon pane. Il suo maestro è Fabio Albanesi, campione mondiale di panettone nel 2021.

"Una bella soddisfazione - racconta Andrea a Genova Today - anche perché era la mia prima partecipazione a una manifestazione del genere e non mi aspettavo di riuscire addirittura a vincere. Sono orgoglioso di fare parte della federazione internazionale guidata da Roberto Lestani, che porta e promuove le eccellenze italiane nel mondo. Ora stiamo lavorando a Genova per creare uno staff per i prossimi mondiali, rispetto ad altre città del nostro Paese qui siamo ancora un pochino indietro. Stiamo lavorando per fare conoscere tutte le declinazioni della nostra professione, con corsi e didattica che proiettano la panificazione nel futuro".

Quattro erano le categorie in gara nella kermesse che si è svolta in Toscana: 'pane artistico', 'pane tradizionale', 'pane innovativo' e 'dolce da forno', Andrea racconta ancora a Genova Today: "Come tutti ho partecipato nelle quattro categorie, poi sono state realizzate le classifiche per ognuna e non mi aspettavo davvero di ottenere la medaglia d'oro, c'erano delle opere eccezionali create da grandi maestri italiani, per me invece era la prima partecipazione. La mia Lanterna di pane è stata realizzata con pasta lievitata, in concorso erano ammesse anche sculture di 'pasta morta' che non lievita, ma i punteggi più alti sono andati a quelle come la mia perché si tratta di vero e proprio pane, come quello che troviamo nel nostro forno".

Ma quanto tempo ci vuole a realizzare un'opera del genere? "Circa una settimana - risponde Andrea - per sviluppare il progetto e metterelo in pratica. Bisogna studiare la struttura per fare in modo che stia in piedi con tutti i suoi volumi, stiamo parlando ci circa 18 chilogrammi di pane per 1,65 metri di altezza. Ho scelto di rappresentare la Lanterna come simbolo della nostra città, ma il tema della manifestazione era libero e c'erano sculture di ogni tipo".

La Lanterna è attualmente tornata a Genova ed è assolutamente commestibile perché trattata con prodotti di tipo alimentare, successivamente verrà eseguito un trattamento per metterla in esposizione permanente nella vetrina del panificio di Nervi, dove si possono anche acquistare le opere d'arte di pane di Andrea, in dimensione 'mignon'.

Grande soddisfazione anche per Daniela Castellano, titolare del panificio pasticceria Le Palme di via Franchini a Nervi: "Sono contentissima per il nostro Andrea, ha portato un riconoscimento prestigioso a Genova dopo tanto lavoro e dopo gli studi intrapresi per specializzarsi in questo settore artistico".