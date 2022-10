Il gelato vegano migliore al mondo 2022 è prodotto a Genova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Il gelato vegano migliore al mondo nel 2022 è quello prodotto da Tonitto 1939.

Secondo un’indagine realizzata da Abillion, piattaforma digitale che promuove la sostenibilità e l'alimentazione a base vegetale, al primo posto di questa classifica si piazza il "Gelato alla soia tiramisù variegato al caffè" realizzato proprio dalla storica azienda ligure per un noto partner della gdo.

I risultati sono stati determinati valutando oltre 15mila recensioni di utenti di 77 Paesi nel Mondo e in particolare Argentina, Brasile, Canada, Germania, Italia, Messico, Spagna, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti.

“Siamo davvero orgogliosi che così tanti consumatori in giro per il Mondo abbiano apprezzato il nostro gelato", ha commentato Luca Dovo, ad di Tonitto 1939. "Al giorno d’oggi uno dei trend più importanti è senza dubbio la semplicità, cioè ricette che esaltano poche materie prime, molto vicine alla naturalità. Per questo serve sempre mantenere il passo con i tempi e proporre un’offerta più convincente. Il mondo dell'alimentazione vegetale è certamente oggetto di costante crescita, non solo nell'interpretazione vegana, ma anche nel vegetale in chiave healthy".

Per l'amministratore delegato dell'azienda genovese: "Questo aspetto va presidiato in maniera sempre più importante, anche attraverso un qualcosa di nuovo da comunicare e garantire ai consumatori diventati sempre più esigenti”.

Il premio riconosciuto alla gelateria genovese arriva a pochi giorni dalla giornata internazionale dei vegani, che si festeggia il 1° novembre. Secondo un sondaggio condotto per Veganuary, nel mondo ci sono 100 milioni di vegani e 800 milioni di vegetariani; inoltre il numero totale di vegani, vegetariani e categorie simili si avvicina al 14% della popolazione mondiale ed è in costante crescita ogni giorno.

Oltre ai diversi prodotti realizzati per diverse catene della gdo, Tonitto 1939 è da sempre attento a quelle che sono le numerose sfaccettature dei consumatori, italiani e non, e in particolare coloro che si sono avvicinati al mondo vegano, vegetariano e flexiteriano attraverso un esclusivo processo produttivo “vegan-pro” che consente di realizzare prodotti senza latticini ma mantenendo una consistenza estremamente cremosa. Per questo ha creato la linea “Gaia”, un gelato 100% allergen free, realizzato senza lattosio e senza glutine e prodotto con base di avena. Un alimento vegetale al 100% studiato per chi è intollerante al latte e ai suoi derivati: un prodotto quindi molto apprezzato anche dai tutti coloro che sono vicini al mondo vegano e per i quali questo gelato rappresenta una gustosa alternativa.