Assostampa denuncia: «Telenord licenzia giornalista il giorno della Vigilia»

L'emittente televisiva genovese Telenord ha licenziato Michele Varì, ex cronsita del Corriere Mercantile, inviandogli una lettera la Vigilia di Natale.

A denunciarlo è Assostampa Liguria, che ha riferito che «l’editore ha addotto un pretestuoso quanto inconsistente motivo disciplinare: una radio rotta con la quale il collega avrebbe dovuto, asserisce il padrone dell'emittente genovese, intercettare non si sa bene chi e perché, posto che nessuno si scambia più per radio e in chiaro neppure gli auguri».

Varì, storica firma della cronaca nera cittadina, è un punto di riferimento nel panorama giornalistico cittadino. Numerose le inchieste a sua firma, una carriera che si sarebbe conclusa tra due anni per la (meritata) pensione. La Vigilia, la lettera di licenziamento da parte di Telenord.

«Nell'augurare a Michele e ai suoi cari tutto il meglio al quale possano aspirare - prosegue la nota di Assostampa - confermiamo che il sindacato dei giornalisti della Liguria sarà al suo fianco perché in ogni sede - politica, istituzionale, legale - siano tutelate le sue ragioni e la dignità del lavoro».

La redazione di GenovaToday è solidale con il collega Michele Varì.