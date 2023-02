Misericordia Genova Centro, inaugurati quattro nuovi mezzi per il trasporto disabili

La Misericordia Genova Centro ha inaugurato oggi quattro nuovi mezzi per il trasporto disabili.

Si tratta di tre Fiat Doblò Maxi e di un Ford Transit, tutti e quattro di ultima generazione, automezzi che grazie alla concezione dello spazio interno, notevolmente aumentato rispetto ai modelli precedenti, migliorerà il benessere dei passeggeri e dei loro accompagnatori. Non solo, i nuovi mezzi garantiranno anche un minor impatto a livello di consumo di Co2 e saranno pertanto più eco-friendly.

I tre Doblò consentiranno il trasporto di una carrozzina e di tre passeggeri, mentre il Transit potrà trasportare tre carrozzine con accompagnatore.

La Misericordia Genova Centro, nel 2022, ha effettuato circa 46mila servizi per il trasporto disabili percorrendo per questo servizio circa 450mila km. Inoltre, sono stati percorsi altri 150mila km per altri servizi sanitari come 118, dimissioni, servizi interni etc. per un totale di altri 7mila servizi. In totale, dunque, la Misericordia Genova Centro ha percorso 600mila km effettuando circa 52mila servizi.

Alla cerimonia di oggi, mercoledì 15 febbraio, che si è tenuta nel piazzale sottostante al Matitone, hanno partecipato l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso, l’assessore al Volontariato e Protezione civile Sergio Gambino, l’assessore alla Mobilità Matteo Campora e l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi. Gli assessori Rosso, Gambino e Bianchi sono stati premiati con la targa “Gente al servizio della gente”.