Mezza Maratona, Corri Genova e fiera di Sant'Agata: domenica di grandi eventi

Domenica di grandi eventi a Genova con il ritorno, dopo due anni di stop causa covid, della Mezza Maratona e della Corri Genova, presente al Porto Antico anche il sindaco di Genova Marco Bucci. Oltre 3.200 persone hanno corso per le vie della nostra città che in questa domenica 10 aprile 2022 ha vissuto anche il ritorno della Fiera di Sant'Agata a San Fruttuoso, per l'occasione sono stati oltre 70 i volontari della Protezione Civile che sono stati impegnati a Genova per la riuscita delle manifestazioni in una giornata sicuramente non facile dal punto di vista della gestione. Ampio dispiegamento di forze anche per quello che riguarda la polizia locale, considerando le tante modifiche e chiusure sul fronte della viabilità. Alle 12.30, infatti, si è giocata anche la partita Genoa-Lazio al Luigi Ferraris, terminata con la vittoria 4-1 dei biancocelesti.

"Il volontariato è l'anima della nostra Genova, sono molto orgoglioso e ringrazio di vero cuore gli oltre 70 volontari che hanno reso possibile questa domenica primaverile di fiere e sport per la nostra città", commenta Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova. "Uomini e donne che con passione e impegno dedicano il loro tempo per la realizzazione delle manifestazioni e per l'assistenza ai tanti visitatori. Il loro contributo è preziosissimo per gli eventi di oggi".

Ad aggiudicarsi la Mezza Maratona di Genova, giunta alla sedicesima edizione, tra gli uomini il keniano Martin Mumo Musyoka della Run2gether con il tempo di 1:02:54 davanti a due connazionali e compagni di squadra, Simon Dudi Ekidor e Kipkemboi Amos Bett.

Tra le donne, invece, ha trionfato Maria Elena Petrini della #Iloverun Athletic Terni con il tempo di 1:24:14 davanti ad Anna Bardelli (Asd Podistica Peralto) e Federica Carlotta Montanera (Asd Podistica Torino).

La gara organizzata dall'Asd Podistica Peralto, su un percorso di 21 chilometri con partenza e arrivo al Porto Antico, ha consentito agli atleti di ammirare i principali luoghi d’interesse della città: l’Acquario di Genova, la Piazza centrale (piazza De Ferrari), il borgo marinaro di Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti.

Gara non competitiva, invece, la Corri Genova (giunta alla 13esima edizione), che ha coinvolto oltre un migliaio di atleti su un percorso di 13 chilometri, sempre con partenza e arrivo al Porto Antico.