Metropolitana, stazione Martinez più vicina a Brignole: modificato il tracciato

La nuova stazione della metropolitana di piazza Martinez sarà più vicina al centro, questo per non interferire con il progetto di Trenitalia relativo al trasferimento delle officine di Terralba. Lo ha detto alcuni giorni fa, nel corso della commissione comunale dedicata alla Blu Area a San Martino, l'assessore alla mobilità Matteo Campora che, parlando di trasporto pubblico ha confermato le modifiche al progetto relativo alla nuova metropolitana di San Fruttuoso, per cui il Comune è in attesa di ricevere un finanziamento da parte del governo.

"Da piazzale Martinez a Terralba ci sarà una stazione - ha spiegato Campora - con l'estensione all'ospedale San Martino di due fermate che permetteranno ai cittadini di Valpolcevera e Valbisagno di arrivare in metropolitana all'ospedale".

"La metro - continua l'assessore - è uno dei mezzi più utilizzati perché ha un grande vantaggio non interferisce con il traffico di superficie". Campora ha poi chiarito che già da fine 2023 il Comune ha lavorato con Rfi e Trenitalia per risolvere dal punto di vista progettuale il problema delle interferenze con i lavori di spostamento delle officine. "La nuova progettazione prevede lo spostamento di 95 metri verso il centro della nuova fermata di Martinez, in modo che qualsiasi cosa succeda con le officine, noi la stazione la faremo, e sarà importante".

Lo studio di prefattibilità e l'aggiornamento del progetto definitivo sono stati affidati a 'Metropolitane Milanesi'. Alla società è stato chiesto lo studio sulla ricollocazione della stazione di Martinez nei pressi di quella ferroviaria di Brignole. Lo studio, come si legge nella determina comunale, avrebbe dovuto

• Verificare la possibilità di accorciare la banchina di stazione, o viceversa confermarne l’attuale lunghezza pari a circa 85 metri;

• Consentire di realizzare l’intero sviluppo della stazione e degli impianti connessi senza andare a interessare l’area degli scambi vitali per l’accesso dei treni ferroviari al deposito;

• Perimetrare le ulteriori aree ferroviarie che il Comune dovrebbe acquisire per rendere fattibile tale nuova ubicazione;

• Individuare la soluzione per l’accesso dei passeggeri della metropolitana a piazza Martinez a partire dalla nuova posizione della stazione;

• Definire a livello preliminare le macro-configurazioni dell’opera: fase provvisoria (esercizio degradato) prima della realizzazione del tronchino di inversione, fase definitiva dopo la

dismissione del deposito, eventuali ulteriori configurazioni intermedie necessarie;

• Precisare i vincoli da garantire per la cantierabilità dell’opera (accessi, logistica, aree di occupazione etc.), soprattutto al fine di superare la verifica preliminare basata sulle liste di controllo da parte degli uffici regionali competenti;

• Valutare preliminarmente l’impatto di tale modifica progettuale a livello autorizzativo e successive conseguenze sull’iter di implementazione dell’intervento.



Per quanto riguarda i costi, Campora assicura che ill budget da 47,8 milioni sarà rispettato, anche se, come si legge nella determina: "la soluzione individuata, pur comportando un aggravio di costi, presenta l’oggettivo vantaggio di rendere indipendente la realizzazione della stazione dai tempi necessari per rendere operativi i nuovi poli manutentivi di Trenitalia e la conseguente messa in disponibilità delle aree ferroviarie relative".