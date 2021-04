Metropolitana, chiusura anticipata per due sere

Amt informa che nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione

Il programma dei lavori prevede interventi sull’impianto elettrico del Centro di Controllo a Brin e attività di verifica nella galleria tra Principe e Darsena. Proseguiranno, inoltre, gli interventi di manutenzione sui binari. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).

Amt ha anche comunicato che in seguito dell’interdizione veicolare del viale di accesso al Padiglione Specialità e Pronto Soccorso, a partire da martedì 6 fino a venerdì 16 aprile, tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00, i bus della linea 518, che fa servizio interno all’Ospedale San Martino, in partenza dal capolinea dell’ingresso principale, dovranno transitare per il viale che conduce direttamente al Monoblocco.