Meteoval, il nuovo servizio meteo-amatoriale dedicato alla valle Scrivia

In Valle Scrivia e' stata recentemente costituita un'associazione con lo scopo di studiare e di migliorare la conoscenza del clima e del microclima, fornendo un'accurata informazione alla cittadinanza sui fenomeni meteo. Oggi andiamo a conoscerla meglio intervistando il suo staff.

Partiamo dal presidente e direttore Gianluca Braghi a cui chiediamo di illustrarci le attivita' e le finalita'. Meteoval – Il meteo in Vallescrivia è un associazione meteorologica fondata a Novembre 2022 e ha lo scopo di fornire accurate previsioni per l’area della Vallescrivia e a documentare in tempo reale condizioni meteo avverse. Lo staff è composto da personale appassionato di meteorologia e lavora gratuitamente senza fini di lucro. Oltre all'attivita' sui nostri canali informativi (Instagram,Facebook,Telegram) siamo anche accreditati sul portale MeteoGram, nato grazie alla collaborazione fra CIMA Research Foundation e Arpal che accoglie e raccoglie le osservazioni e le segnalazioni dal territorio, in particolare per tutti quei fenomeni che non possono essere misurati dal sistema di sensoristica di monitoraggio meteorologico.

Passiamo adesso la parola al vice presidente e addetto alle previsioni Diego Micciche' a cui chiediamo come svolge il suo lavoro previsionale. Il mio compito in meteoval, è di fare il previsore. Ogni giorno mi dedico costantemente allo studio dei vari modelli e cerco di fare una previsione nei minimi dettagli. La mia passione è inizata sin da piccolo con la curiosita' di capire i vari fenomeni atmosferici dalla neve alla pioggia. Da li ho iniziato a studiare con qualche libro di metereologia i primi principi semplici. Negli anni ho lavorato al fianco di esperti di metereologia sia climatologi che metereologi. Un altro grande insegnamento dal punto di vista conoscitivo degli avvenimenti tornadici, temporaleschi e nevosi lo ho avuto da Limet e da Zena stormchaser. L'aver vissuto in prima persona gli avvenimenti alluvionali del 2011 e del 2014 mi ha inoltre premesso di poter capire e tentare di prevenire, nelle possibilità di oggi, situazioni di pericolo per la popolazione. Noi come gruppo diamo la nostra piena disponibilità nella catena della prevenzione fornendo il nostro supporto agli enti incaricati.

Concludiamo le interviste con il segretario e addetto alla comunicazione Luca Carlini a cui chiediamo invece come diffonde le comunicazioni che riscontriamo pubblicate con regolare puntualita' e con begli effetti grafici. Il mio compito è una semplice ma importante trasformazione delle previsioni scritte da Diego in immagini che verrano poi pubblicate attraverso post sui nostri canali social (canali a cui vi invitiamo ad iscrivervi qualora non lo aveste ancora fatto). Le previsioni normalmente vengono pubblicate al mattino presto per dare modo ai nostri follower di rimanere aggiornati sul meteo della Vallescrivia ancora prima di uscire di casa.