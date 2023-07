Meteo, nubi e qualche temporale. Nel weekend arriva il caldo africano

Ancora per oggi, giovedì 7 luglio, la Liguria sarà sotto l'influenza di correnti atlantiche umide e debolmente instabili. Da venerdì espansione dell'alta pressione di matrice subtropicale e inizio di una nuova ondata di caldo.

Vediamo le previsioni a cura di Arpal:

Oggi, giovedì 6 luglio: pomeriggio in prevalenza soleggiato su Centro-Levante, qualche annuvolamento in più a Ponente dove sui rilievi alpini non si escludono episodi temporaleschi. In serata nubi irregolari in aumento a causa di un flusso umido marittimo.

Temperature massime in aumento, venti deboli meridionali o in regime di brezza, rinforzi sui rilievi centrali mare mosso sulle riviere, poco mosso altrove. Umidità: su valori medio-alti. Nessuna segnalazione dalla protezione civile.

Domani, venerdì 7 luglio: la regione resta sotto l'influenza di correnti atlantiche umide e debolmente instabili. Nubi sparse alternate a schiarite, più ampie al pomeriggio, mentre sui rilievi alpini non si escludono isolati episodi temporaleschi.Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli, meridionali o variabili, con regimi di brezza costiera MARE: mosso al mattino con moto ondoso in calo a partire da Ponente. Umidità: su valori alti. Segnalazioni protezione civile: nessuna.

Dopodomani, sabato 8 luglio: l'alta pressione di matrice subtropicale torna ad espandersi sul Mediterraneo. favorendo l'inizio di una nuova ondata di caldo. Sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti cumuliformi sui rilievi e transito di nubi alte in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Venti: deboli settentrionali, moderati su coste centrali MARE: poco mosso, localmente mosso su capi di Ponente. Umidità: su valori alti. Dalla protezione nessun avviso.