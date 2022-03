È tornata la neve in Liguria, anche sopra Genova: le previsioni

La neve è tornata nella nostra regione, come previsto, ma non solo nell'entroterra del ponente ligure dove c'è allerta gialla fino alle 12 di oggi, lunedì 14 marzo.

La neve, accompagnata dal vento freddo che si avverte fin sulla costa, è arrivata anche sulle montagne sopra Genova e dintorni. E molti cittadini si sono svegliati osservando le alture sopra casa imbiancate: è il caso ad esempio di Arenzano e del rifugio Argentea, 1088 metri sul livello del mare, nuovamente ricoperto di neve come si può osservare dalle immagini della webcam del Parco del Beigua.

Insomma, la primavera dovrà ancora aspettare, almeno in queste fredde giornate.

Le previsioni

Dalle prime ore di stanotte si sono verificate deboli precipitazioni diffuse sul centro ponente, anche a carattere nevoso nell'entroterra. Secondo Arpal, la quota neve sarà in generale rapido rialzo dalla tarda mattinata. I venti settentrionali si attenueranno nel corso del pomeriggio. Anche il mare, mosso soprattutto nel ponente ligure, sarà in calo dal pomeriggio.

Per 3bMeteo sulla nostra regione rimarranno le nuvole almeno fino a mercoledì, ma la temperatura sarà destinata ad alzarsi a causa dell'anticiclone africano in arrivo in Italia. Meglio non farsi però illusioni: la colonnina di mercurio potrebbe tornare a scendere in vista del prossimo weekend.