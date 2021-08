Meteo, le previsioni della settimana: agosto si chiude tra sole e variabilità

Le previsioni di 3bmeteo per gli ultimi giorni del mese e la tendenza per i primi giorni di settembre

Il mese di agosto si concluderà tra sole e variabilità, ma tendenzialmente senza piogge e con un live calo delle temperature.

Dopo una domenica in prevalenza soleggiata - secondo le previsioni di 3Bmeteo - la nuova settimana si preannuncia anche climaticamente molto gradevole nei valori termici, tipici da fine estate. Lunedì 30 agosto altra giornata all'insegna del sole, ma con qualche addensamento nell'interno dove non sono esclusi piovaschi. Bel tempo anche martedì 31 agosto con qualche nube e possibilità di qualche piovasco sparso sull'Appennino ligure, rinforzo del'anticiclone invece mercoledì 1 settembre con sole, clima estivo gradevole e lieve aumento delle temperature con massime che potranno arrivare intorno ai 28-30 gradi.

Giovedì 2 settembre - sempre secondo 3bmeteo - possibili piogge dal pomeriggio a ponente, bel tempo tra Genova e levante, peggioramento invece venerdì 3 settembre soprattutto nel pomeriggio con deboli piogge in esaurimento però fine giornata. La tendenza per il prossimo fine settimana, tra sabato 4 e domenica 5, è invece per un sabato all'insegna del Sole e una domenica che potrebbe essere più variabile con possibili piogge soprattutto tra pomeriggio (a ponente) e serata (nel genovese e a levante).