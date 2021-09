Meteo: dalla variabilità al bel tempo, le previsioni della settimana

Domenica 19 settembre ancora all'insegna della variabilità con rovesci e temporali a carattere intermittente in transito sulle tratte liguri centro-orientali (Genova e La Spezia) segnatamente tra mattino e primissimo pomeriggio. Tendenza a rapido miglioramento a seguire, con schiarite anche ampie. Forti i venti sulla costa e mare mosso. Archiviata l'ultima domenica d'estate si apre una nuova settimana ci attende una settimana che dovrebbe essere all'insegna del bel tempo secondo le previsioni di 3BMeteo.

Lunedì 20 settembre dovrebbe essere una giornata abbastanza stabile e asciutta con un possibile aumento dell'instabilità nelle aree appenniniche liguri in serata, instabilità che dovrebbe terminare nella giornata di martedì 21 settembre con una tendenza al bel tempo. Per quello che riguarda mercoledì 23 settembre 3BMeteo rileva il possibile arrivo di infiltrazioni umide con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota e ampie schiarite in serata.

Da giovedì 20 settembre un campo di alte pressioni dovrebbe abbracciare la Liguria garantendo tempo stabile e soleggiato anche nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre.