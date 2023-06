Meteo Liguria: ancora instabilità, le previsioni per il weekend lungo del 2 giugno

Che tempo farà nel corso di questo weekend lungo del 2 giugno? Ecco le ultime previsioni di Arpal Liguria per oggi e per i prossimi giorni.

Intanto iniziamo con un focus su quello che è successo finora: mattinata di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria, con addensamenti in aumento sui versanti padani di Levante, sulla falsariga di quanto accaduto anche ieri nelle zone interne della regione con temporali fino a moderati (26 millimetri in un’ora a Loco Carchelli, Rovegno-Genova) con locali sconfinamenti a ridosso della costa. E proprio verso la fine della mattinata, in queste zone, si sono affacciate le prime, deboli precipitazioni. Questa mattina i venti sono deboli meridionali mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è quasi calmo con temperatura superficiale dell’acqua di 19.9 gradi.

Nella notte temperatura minima di 7.4 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si è registrato un calo: Genova Centro Funzionale 17.5, Savona Istituto Nautico 16.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 16.9, La Spezia 16.8. Alle ore 11 la rete Omirl segnala come valore più elevato fin qui raggiunto 26.5 a Monterosso.

Più in basso, le previsioni nel dettaglio per oggi e i prossimi giorni.

Oggi, venerdì 2 giugno

Condizioni di instabilità favoriscono lo sviluppo di temporali pomeridiani di intensità moderata, possibili fenomeni localmente forti su B, C ed E (possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione). I fenomeni saranno più probabili nelle zone interne, non si escludono sconfinamenti sulle zone costiere

Domani, sabato 3 giugno

Permangono condizioni di instabilità con sviluppo di temporali a evoluzione diurna, possibili fenomeni localmente forti su B e C, più probabili nell'interno. Su E le precipitazioni potranno essere più persistenti con bassa probabilità di temporali forti, cumulate localmente significative e intensità moderate (possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

Dopodomani, domenica 4 giugno

L'avvicinamento di una depressione sul Mediterraneo Occidentale favorisce un maggior apporto di umidità sulla regione con possibili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio.