Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: quando torna il sole

Brutta sorpresa per chi sperava in un inizio settimana segnato da condizioni meteo migliori di quella appena trascorsa. Sembra infatti che il maltempo sia destinato a imperversare ancora sulla nostra regione, almeno in questi giorni.

Colpa di un vortice depressionario ben strutturato che, nel corso dei prossimi giorni, scenderà progressivamente dalla Cornovaglia fino a penetrare nel cuore del Mediterraneo tra le giornate di martedì e mercoledì. Gli esperti di 3bMeteo spiegano che la perturbazione diventerà a tutti gli effetti un vortice mediterraneo indipendente ed evolverà sui nostri mari seguendo una traiettoria arcuata che lo porterà entro venerdì tra la Grecia e la Turchia. Passando prima però sull'Italia.

La cosa positiva è che, almeno in Liguria, dopo il passaggio della perturbazione tornerà il sole con temperature in aumento.

Con queste premesse, andiamo a vedere le previsioni meteo della settimana nella nostra regione sempre a cura di 3bMeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 6 maggio: maltempo

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera adispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2950 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 7 maggio: ancora nuvole

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 maggio: finalmente il sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla riviera centrale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 maggio: sole e qualche nuvola

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 maggio: tempo stabile e assolato

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; su riviera centrale e riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.