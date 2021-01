Meteo, a Capodanno l'entroterra si risveglia sotto la neve

Pioggia sulla costa, neve nell'entroterra, con un brusco abbassamento delle temperature in generale: così il nostro territorio si è risvegliato la mattina del 1 gennaio.

D'altronde si sapeva che il tempo avrebbe regalato un primo dell'anno innevato, a causa dell'allerta meteo neve che ricordiamo:

Zona A Comuni interni (ponente regionale): gialla dalle 6.

Zona B (centro regione): Comuni interni: gialla dalle 6 alle 15, poi arancione; Comuni costieri: gialla dalle 12.

Zona C (levante regionale, interno e costa): verde.

Zone D (bacini padani di ponente): gialla dalle 00.00 alle 12 poi arancione.

Zone E (bacini padani di levante): gialla dalle 6 alle 15 poi arancione

Tutte le allerte si intendono valide fino a mezzanotte.

Ecco alcuni scatti dei lettori, tra l'entroterra ligure e il basso Piemonte:

Previsioni meteo Arpal

Venerdì 1 gennaio 2021

Dalle prime ore della notte precipitazioni diffuse su tutta la regione anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCE e cumulate areali significative su BC; nevicate inizialmente deboli, poi moderate a tutte le quote su DE, sopra gli 700/800 m su A, sopra i 200 m nell'interno B con possibile coinvolgimento della costa dal pomeriggio. Venti forti rafficati da nord, nordovest su AB e rilievi di D, in rinforzo a burrasca nel pomeriggio su B, forti da est, sudest su C. Disagio fisiologico per freddo su DB.

Sabato 2 gennaio 2021

Perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCE, cumulate areali significative su BC; nevicate moderate a tutte le quote su DE, sopra i 200 m su interno B con possibile coinvolgimento della costa nelle prime ore, deboli nevicate sopra gli 800/900 m su interno A. Venti forti da nord su A e rilievi di D, da sudest su C, burrasca da nord su B. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato per onda da sud su BC dal pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo su BD.