Meteo, “Burian” sulla Liguria: temperature in picchiata e raffiche di burrasca

Nella notte termometro sotto zero sulla costa e nell’entroterra, registrato vento oltre i 100 km/h

“Burian” è arrivato anche sulla Liguria, come previsto, e Arpal ha emesso un nuovo avviso meteo per sabato 13 febbraio per freddo e vento.

La giornata peggiore sembra quella di sabato 13 febbraio, con rischio neve anche a bassa quota, mentre domenica il cielo dovrebbe tornare terso per un San Valentino freddo ma sereno (e in zona arancione).

Nella notte le temperature sono scese sia nell'entroterra sia sul lla costa. Il record del freddo a Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -11.5°C, seguito da Monte di Mezzo (Santo Stefano d'Aveto, Genova) con -9.5, da Monte Settepani (Osiglia, Savona) con -9.3. Poi ci sono Barbagelata (Lorsica, Genova) con -8.3, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con -8.2, Monte Pennello (Genova) con -7.8, Santo Stefano d'Aveto (Genova) e Alpe Vobbia (Genova) con -7.5, Piampaludo (Sassello, Savona) con -7.2.

Ecco altri dati nelle diverse province:

Imperia -Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte) -4.7, Triora -1.0,. Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.6, Sanremo 6.7

Savona -Montenotte Inferiore -4.4, Calizzano -4.0, Sassello -2.9, Santuario di Savona 0.3, Savona Istituto Nautico 1.2,Alassio 3.6

Genova -Passo del Turchino -5.7, Busalla -2.4, Genova Centro Funzionale 2.4 (altri valori nella città capoluogo: Castellaccio -2.2, Monte Gazzo -2.0, Fiorino -1.8, Madonna delle Grazie -0.4, Premanico e Pegli -0.3, Pontedecimo 0.4), Chiavari 2.6,

La Spezia: Tavarone (Maissana) -4.2, Varese Ligure -0.9, Monterosso 0.9, La Spezia 1.6, Sarzana 2.1.

Aumenta anche il vento, con raffiche di burrasca forte che hanno toccati i 122.8 km/h a Casoni di Suvero e i 108.0 a Fontana Fresca (Sori, Genova).