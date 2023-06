Meteo Liguria: weekend di sole, ma non mancherà qualche temporale

Si avvicina il weekend e molte persone vogliono finalmente godersi l'estate magari con qualche bagno al mare o una gita nell'entroterra, ma che tempo farà in Liguria?

Alle latitudini europee centro-meridionali - spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo - continua a mancare un solido campo di alta pressione in grado di stabilizzare il tempo e dare di fatto il via alla stagione estiva. Al suo posto continuano a susseguirsi impulsi di instabilità generati da una blanda area di bassa pressione che influenzerà il tempo anche sulla Liguria nel weekend, con formazione di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane sulle zone interne, in locale sconfinamento a tratti di quelle costiere.

Venerdì correnti di provenienza marittima addenseranno nubi irregolari sulla costa, anche se con clima asciutto. Sabato alcuni temporali in formazione sull’entroterra potranno sconfinare nel pomeriggio alla costa imperiese, domenica anche a quella savonese e genovese. In questo contesto il caldo rimarrà moderato e le temperature lungo la costa difficilmente supereranno i 25/26°C.

Previsioni meteo a Genova

Per quanto riguarda Genova nello specifico, venerdì sarà una giornata variabile, con maggiori schiarite al mattino seguite da un incremento della nuvolosità dal pomeriggio, senza fenomeni associati e temperature massime non oltre i 22°C.

Sabato la giornata comincerà ancora con una certa nuvolosità, senza piogge, poi seguiranno schiarite dal pomeriggio.

Domenica sarà una giornata più soleggiata sin dal mattino, anche se verso sera qualche pioggia potrà sconfinare dall’entroterra alla costa. Aumenteranno le temperature nel weekend, con massime comunque non oltre i 25°C.