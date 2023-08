Meteo Liguria: caldo intenso, ecco quando finirà

Caldo intenso, almeno fino a giovedì: sulla Liguria - dopo un weekend da bollino arancione per ondate di calore - la settimana appena iniziata si preannuncia difficile per le alte temperature.

Per gli esperti di 3bMeteo, la circolazione sull'Europa centrale e meridionale resterà sostanzialmente bloccata con un anticiclone africano posizionato tra Spagna, Francia meridionale e Italia settentrionale. La canicola africana porterà su Genova, secondo il portale meteo, temperature fino a 35 gradi reali (dunque aumenteranno quelli percepiti). La situazione dovrebbe variare nel weekend, con temporali e piogge da domenica e nei primi giorni della settimana successiva: ma per ora sono solo proiezioni a lungo termine, bisogna dunque seguire gli aggiornamenti e vedere cosa accadrà di giorno in giorno.

Il cielo su Genova in questi giorni rimarrà prevalentemente sereno, con alte temperature: domani, martedì, fino a 34 gradi mentre mercoledì fino a 35, giovedì fino a 33, poi la colonnina di mercurio dovrebbe tornare ad abbassarsi gradualmente. Per attendere una vera e propria perturbazione con pioggia e temporali, però, secondo le prime informazioni potrebbe essere necessario aspettare fino a domenica 27. Nei giorni successivi possibile anche un deciso abbassamento delle temperature. Ma per ora si tratta solo di una tendenza: per avere certezze bisognerà aspettare.