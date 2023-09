Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: torna il caldo con l'anticiclone africano

Colpo di coda estivo per la settimana appena iniziata che, dal punto di vista del meteo, dovrebbe trascorrere all'insegna del caldo, con un deciso dietrofront dell'autunno.

Occorrerà dimenticarsi dunque degli ultimi giorni di maltempo e aria decisamente più fresca, per tornare a un clima dal sapore estivo in cui - almeno a Genova - le temperature difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi e potrebbero avvicinarsi molto anche ai 30.

Ma cosa succederà in questi giorni? Gli esperti di 3bMeteo spiegano che un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dalla penisola Iberica verso l'Europa centrale conquistando velocemente le regioni settentrionali italiane, tra cui anche la Liguria.

L'alta pressione segnerà il sole ma dato che la massa d'aria ha origini subtropicali significherà anche il ritorno del caldo, non eccessivo ma localmente si potranno tornare a vedere anche massime fino a 30 gradi al centro nord.

Previsioni meteo a Genova: giornate estive

Sempre secondo 3bMeteo, questa settimana sarà caratterizzata dal bel tempo e dal cielo sempre prevalentemente sereno.

Per quanto riguarda le temperature, mentre oggi lunedì 25 settembre si potrà ancora godere di un po' di fresco, con temperature tra i 17 e i 26 gradi, da domani si cambia registro e la colonnina di mercurio salirà tra i 20 e i 29 gradi. Idem per mercoledì e giovedì, mentre nei giorni successivi le temperature potrebbero di nuovo abbassarsi di qualche grado, ma rimanendo sempre sopra i 20. Ma per la seconda parte della settimana si può parlare solo di tendenze, da confermare più avanti.