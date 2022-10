Meteo, le previsioni della settimana all'insegna dell'instabilità

Sembra proprio che gli effetti dell'"ottobrata" siano ormai finiti e che il clima sia destinato ad andare decisamente verso l'autunno.

Lo conferma anche 3bMeteo, che parla di tempo variabile fino almeno a metà settimana, con schiartie alternate ad annuvolamenti e qualche piovasco, in attesa di un nuovo e più organizzato impulso instabile che sopraggiungerà dal Mediterraneo occidentale.

Lunedì, in particolare, su Genova sono previste nuvole e pioggia, in attenuazione nel corso della giornata con parziali aperture in arrivo. Tra martedì e giovedì sole alternato a nuvole e temperature che da 16 gradi arriveranno al massimo a 24. Venerdì, sabato e domenica poi si preannuncia - ma è ancora presto per essere precisi - un ulteriore abbassamento delle temperature e pioggia.