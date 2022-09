Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 12 settembre 2022, inizialmente rimarrà il bel tempo con sole e temperature estive, possibile peggioramento tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022.

Previsioni meteo Liguria lunedì 12 settembre 2022

Gli esperti di 3BMeteo spiegano che prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato sulle regioni di nord-ovest, in compagnia di un promontorio di alta pressione. Giornata con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni su tutti i settori. Clima ancora estivo, caldo durante le ore diurne. Sole a Genova con temperature comprese tra i 21° e i 26° C. Venti al mattino deboli da nord, al pomeriggio moderati da sud; mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 13 settembre 2022

A Genova gli esperti di 3BMeteo prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono però previste piogge; temperature comprese tra i 21° e i 26° C e venti deboli da sud al mattino, poi moderati da sud/sud-est nel pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 14 settembre 2022

Mercoledì 14 settembre 2022 gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, tendenzialmente senza piogge. Leggero rialzo delle temperature, comprese tra i 22° e i 27° C; venti tesi da sud/sud-est e mare mosso. Su tutto il nord Italia arrivano correnti più umide e fresche di matrice atlantica con peggioramento sul nord-ovest, in Liguria possibili rovesci e temporali sparsi sui settori alpini e prealpini e sulla Liguria.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 15 settembre 2022

Tendenza al peggioramento tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022, mentre nel fine settimana il tempo dovrebbe migliorare. Ovviamente si attende l'evoluzione dei modelli per avere previsioni più previse rispetto a quelle a lungo termine.