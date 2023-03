Meteo Liguria: imminente perturbazione con piogge e temporali, poi torna l’anticiclone

Dimentichiamoci il sole del weekend appena trascorso: una perturbazione atlantica - secondo quanto spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo a GenovaToday - raggiungerà la Liguria già nel corso della giornata di oggi, lunedì, dando luogo a un peggioramento del tempo con il ritorno delle piogge.

I primi fenomeni compariranno entro sera sul genovese e sulle zone interne del ponente, poi si intensificheranno dalla prossima notte coinvolgendo tutta la regione e tenderanno a concentrarsi sul levante.

Entro la mattinata di domani, martedì, sono attesi rovesci anche temporaleschi sullo spezzino, mentre a ponente cominceranno rapidamente a esaurirsi, lasciando spazio a belle schiarite in estensione dall’imperiese al savonese. Tra il pomeriggio e la sera rasserenerà anche su genovese e spezzino. Da mercoledì il rinforzo dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale aprirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate, anche se con alcuni addensamenti giovedì sulle zone interne, del tutto innocui. Possibile incremento della nuvolosità sul finire della settimana, con qualche pioggia in arrivo domenica, ma per confermare la tendenza è meglio aspettare le previsioni di metà settimana.

Meteo Genova

Per quanto riguarda in particolare Genova, le prime piogge arriveranno in serata, in temporanea intensificazione nella notte quando potranno risultare anche forti, ma in esaurimento già verso l’alba. La giornata di martedì proseguirà tra annuvolamenti e schiarite, senza fenomeni e con rasserenamenti più ampi verso sera, quando subentreranno tese raffiche di maestrale.

Da mercoledì e almeno fino a venerdì sono attese condizioni anticicloniche e stabili con tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua giovedì. Le temperature minime oscilleranno intorno a 7/8°C, le massime sui 14/15°C.

Possibile ritorno di qualche pioggia nella giornata di domenica.