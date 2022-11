Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 7 novembre 2022, si comincia con il bel tempo e si prosegue con nuvole e ritorno della pioggia soprattutto nella giornata di mercoledì 9 novembre 2022, nuovo miglioramento tra giovedì 10 e venerdì 11, ma il prossimo fine settimana potrebbe nuovamente esssere perturbato.

Previsioni meteo Liguria domenica 6 novembre 2022

Regime anticiclonico su tutto il nord-ovest, a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima a 20°C e minima di 14°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord, al pomeriggio deboli e proverranno da ovest-sudovest. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria lunedì 7 novembre 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo correnti umide iniziano ad affluire sul nord-ovest, provocando un aumento graduale della nuvolosità, specialmente sulla Liguria e sul basso Piemonte, ma senza fenomeni annessi. Temperature stazionarie, con minime in aumento in Liguria. A Genova tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria martedì 8 novembre 2022

Continua l'afflusso umido dal Mar Ligure che determina un aumento generalizzato della nuvolosità e anche qualche debole fenomeno nella seconda parte della giornata sulla Liguria. A Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Temperatura massima di 20°C e minima di 13°C. Venti al mattino deboli da Nord, al pomeriggio moderati da sud-sud-est. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 9 novembre 2022

Gli esperti di 3BMeteo prevedono un peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria, con fenomeni generalmente di moderata intensità. A Genova giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. In calo le temperature, massima a 15°C e minima a 13°C. Venti al mattino deboli da nord/nord-ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud-est. Mare mosso.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 10 novembre 2022

Gli esperti di 3BMeteo prevedono un miglioramento già nella giornata di giovedì 10 novembre a Genova e in Liguria, situazione che dovrebbe proseguire anche nella giornata di venerdì 11 novembre mentre tra sabato 12 e domenica 13 novembre non è escluso un nuovo peggioramento con pioggia. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.