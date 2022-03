Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che la prossima settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un esteso campo di alte pressioni e con temperature in graduale rialzo con il passare dei giorni fino a portarsi su valori intorno ai 20 gradi nelle massime da metà settimana

Previsioni meteo Liguria domenica 20 marzo 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. Venti al mattino tesi provenienti da Nord, al pomeriggio moderati, mare mosso. Sul ponente ligure insiste invece la tramontana, con intensità moderata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 21 marzo 2022

A Genova lunedì 21 marzo 2022 bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e senza piogge secondo gli esperti di 3BMeteo, temperatura massima di 16°C e minima di 6°C. Venti moderati da nord-nordest e nord a Genova, sul ponente ligure tramontana in graduale indebolimento.

Previsioni meteo Liguria martedì 22 marzo 2022

Ancora bel tempo e sole anche nella giornata di martedì 22 marzo 2022 secondo i previsori di 3BMeteo, leggero rialzo della temperatura massima che potrebbe arrivare ai 18°C a Genova, minima a 5°C, bel tempo su tutta la Liguria con temperature massimo che cominciano ad alzarsi.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 23 marzo 2022

Un vasto campo anticiclonico garantisce condizioni stabili e asciutte su tutta la Liguria mercoledì 23 marzo 2022, a Genova temperatura massima stabile sui 18°C e minima a 6°C, in altre località si potrebbero toccare anche i 20° C, venti tesi al mattino da nord-nordest.

Tendenza meteo da giovedì 24 marzo 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da ponente a levante passando per Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata di giovedì 24 marzo 2022. Temperature massime sempre intorno ai 18°C, rialzo delle minime a 9° C. La situazione dovrebbe essere simile anche venerdì 25 marzo 2022, possibile qualche nuvola in più tra sabato e domenica.