Meteo Liguria, le previsioni per l'inizio di febbraio

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana con l'inizio del nuovo mese? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che il tempo rimarrà stabile anche a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio sulle regioni nord-occidentali italiane. anche se in Liguria nella giornata del 31 gennaio sono previsti veloci addensamenti nuvolosi, con qualche pioggia sul centro-levante.

Previsioni meteo Liguria lunedì 31 gennaio 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo nubi in Liguria con qualche debole pioviggine sul levante ma con tendenza a rasserenamenti. A Genova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C. Venti tesi dal pomeriggio e mare mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 1 febbraio 2022

Correnti settentrionali che favoriscono una bella giornata soleggiata e tersa tra Piemonte e Liguria. A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Temperature tra i 7 e i 13°C, venti molto forti da Nord al mattino, tesi al pomeriggio, Mare mosso.

Previsioni meteo mercoledì 2 febbraio 2022

I previsori di 3BMeteo prevedono bel tempo con sole splendente per l'intera giornata a Genova, temperature in salita e comprese tra gli 8 e i 19° C, venti sempre tesi e forti nel corso della giornata. Tempo stabile e dal sapore primaverile nel pomeriggio sulla Liguria.



Tendenza meteo giovedì 3 febbraio 2022

A Genova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperature tra i 9 e i 14° C, venti deboli.

Per quello che riguarda l'intera regione, sulla riviera di ponente cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su riviera centrale e riviera di levante giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Tendenza al bel tempo in vista del fine settimana tra 4 e 5 febbraio.