Meteo Liguria, le previsioni per la prossima settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che il dominico anticiclonico proseguirà incontrastato ancora per molti giorni, durante i quali avremo tempo stabile su tutto il nordovest italiano. Di tanto in tanto qualche addensamento nuvoloso sulla Liguria, ma senza grossi fenomeni associati.

Previsioni meteo Liguria lunedì 24 gennaio 2022

Secondo le previsioni di 3BMeteo lunedì 24 gennaio 2022 l'alta pressione che favorisce bel tempo pressochè ovunque, con nubi liguri in graduale diradamento fino a cieli poco nuvolosi.

Previsioni meteo Liguria martedì 25 gennaio 2022

Martedì 25 gennaio 2022 permane un contesto anticiclonico ma con nebbie o nubi basse diffuse in Valpadana e nel contempo anche nuvoloso sulla Liguria, seppur senza precipitazioni associate. Temperature in calo nei valori massimi. .

Previsioni meteo mercoledì 26 gennaio 2022

Mercoledì 26 gennaio 2022 tempo ancora caratterizzato da condizione anticicloniche sul Nord Italia. Giornata comunque grigia in Liguria per la persistenza di nebbie o nubi basse con il rischio di qualche goccia di pioggia in riviera.

Tendenza meteo da giovedì 27 gennaio 2022

Giovedì 27 gennaio 2022 infiltrazioni umide dovrebbero raggiungere la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Possibile ritorno dell'alta pressione da venerdì 28 gennaio e nel fine settimana.