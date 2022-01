Meteo Liguria, le previsioni per la prossima settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che sulle regioni di Nord Ovest e quindi anche in Liguria il tempo si mantiene stabile e ben soleggiato durante tutta la prossima settimana grazie alla protezione offerta da un robusto anticiclone presente sull'Europa occidentale. Per molto giorni sarà quindi assente la possibilità di fenomeni.

Previsioni meteo Liguria lunedì 10 gennaio 2022

Secondo le previsioni di 3BMeteo sarà una giornata con tempo in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Residui addensamenti sui crinali alpini. Temperature tra i 10 e i 12 gradi sulla costa, più basse nell'interno.

Tendenza meteo da martedì 11 gennaio 2022

Martedì 11 gennaio 2022 un campo di alte pressioni si rinforza sul Nord Italia garantendo tempo stabile e ben soleggiato ovunque. Temperature in leggero rialzo sulla costa da levante a ponente, tra i 12 e i 13 gradi. Tendenza simile anche nei giorni successivi con tempo stabile e ben soleggiato su tutto il Nord Ovest mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio 2022 quando il campo di alte pressioni abbraccerà la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.