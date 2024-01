Abbondante nevicata nell'entroterra, le foto: quanto durerà il freddo

Mentre sulla costa si alternano nubi, pioggia e forte vento, con un deciso abbassamento delle temperature rispetto alle scorse settimane, nell'entroterra è arrivata la "dama bianca": queste fotografie, postate sui social dal Parco dell'Antola, mostrano la condizione delle strade a Fascia, verso Casa del Romano, dove la neve è caduta piuttosto copiosa.

Un guardiaparco dell'ente, in particolare, avventurandosi sulle alture, ha potuto fotografare strade innevate e cartelli ghiacciati: uno scenario decisamente da favola.

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, Arpal comunica che da oggi partono le schiarite sulla costa da levante, con nubi e residui fenomeni sui versanti padani. Martedì nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni sparse specie sui versanti padani, nevose anche a quote basse. Mercoledì schiarite alternate a passaggi di nubi alte anche consistenti, freddo e ventoso.

Ma il freddo probabilmente finirà giovedì e venerdì, quando il cielo tornerà soleggiato con temperature in ripresa.