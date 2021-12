Meteo Liguria, le previsioni per la prossima settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Dopo una fase perturbata il rinforzo dell'anticiclone favorisce il tempo stabile in Italia, e anche per quello che riguarda la nostra regione le previsioni degli esperti di 3BMeteo sono molto positive, a partire da domenica 12 dicembre 2021 con un cielo terso e il Sole a dominare la giornata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 13 dicembre 2021

Rinforzo dell'anticiclone, le regioni del nordovest godranno di una giornata stabile e ben soleggiata. Farà eccezione qualche addensamento nuvoloso presente sulla Liguria centrale. Temperature comprese tra i 7 e i 15 gradi a Genova.

Previsioni meteo Liguria martedì 14 dicembre 2021

Anticiclone che mantiene condizioni di tempo ben stabile sulle regioni del Nord Ovest, che vedranno una nuova giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi da mattino a sera. Temperature comprese tra i 6 e i 14 gradi a Genova.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 15 dicembre 2021

Anticiclone dominante sul nord Italia. Altra giornata con tempo stabile e soleggiato in Liguria. Previsto, però un calo delle temperature.

Tendenza meteo da giovedì 16 dicembre 2021

Da giovedì 16 dicembre 2021 secondo i previsori di 3BMeteo un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, con un leggero calo delle temperature. Una situazione che dovrebbe poi durare fino al weekend del 18 e 19 dicembre.