Meteo Liguria, previsioni e tendenza da Santo Stefano a Capodanno

A Genova il Natale è all'insegna delle nuvole ma, tutto sommato, anche di temperature miti per essere in inverno. Ma durerà, e quanto? E soprattutto, che tempo farà a Capodanno?

Adesso gli occhi sono inevitabilmente puntati sulla fine dell'anno, anche in previsione del Tricapodanno con tre giorni di concerti gratuiti il 29, 30 e 31 dicembre tra Porto Antico e piazza De Ferrari.

Mentre oggi il Natale trascorre tra pioviggine, macaia e nubi basse, poco cambierà per domani, Santo Stefano: il 26 dicembre sempre nuvole e temperature tra i 12 e i 14 gradi. La colonnina di mercurio andrà abbassandosi successivamente e il tempo peggiorerà in un crescendo che - stando alla tendenza attuale - dovrebbe culminare sabato 30 dicembre.

Ma andiamo per ordine: sempre su Genova, secondo gli esperti di 3bMeteo, mercoledì 27 inizierà debolmente a piovere e le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Giovedì 28 piogge un po' più consistenti, mentre le temperature non cambieranno rispetto al giorno prima. Venerdì farà un po' più freddo (tra i 10 e i 13 gradi) e la tendenza è sempre di pioggia.

Secondo i primi modelli, le piogge diventeranno più consistenti e abbondanti sabato 30 (temperature tra 11 e 12 gradi) mentre domenica 31, ultimo dell'anno, la pioggia dovrebbe cessare al mattino con schiarite pomeridiane e serali, anche se le temperature si abbasseranno ancora: tra gli 8 e i 13 gradi.

Chi aspetta le previsioni per i concerti del Tricapodanno dovrà aspettare ancora un po', poiché oggi è comunque ancora presto per avere risposte precise. Ma secondo le prime tendenze proposte dagli esperti, venerdì sera il cielo dovrebbe essere coperto con pioggia, sabato sera coperto con rovesci più abbondanti, mentre domenica sera - il "clou" con la festa in piazza De Ferrari - il meteo dovrebbe riservare solo qualche nuvola ma con ampie schiarite.

In ogni caso pare proprio che, per rivedere giornate con il cielo completamente sereno, dovremo aspettare i primi giorni del 2024.