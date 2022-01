Meteo Liguria, le previsioni per i primi giorni del 2022

Che tempo farà a Genova e in Liguria nei primi giorni del 2022? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che rimane la fase anticiclonica a garanzia di tempo stabile su tutto il Nord Ovest, anche se Genova e la Liguria si sono svegliate sabato primo gennaio 2022 con una prevalenza di nubi basse e foschie di origine marittima che interesseranno prevalentemente i settori costieri e l'immediato entroterra.

Previsioni meteo Liguria domenica 2 gennaio 2022

Anticiclone ancora ben saldo con tempo stabile su tutte le regione del Nord Ovest; soleggiato sulle Alpi fatta eccezione per il transito di velature; ancora nebbie diffuse e localmente persistenti sulle pianure piemontesi. Nubi basse e persistenti in Liguria.

Previsioni meteo Liguria lunedì 3 gennaio 2022

Graduale indebolimento dell'anticiclone ma condizioni ancora stabili sulle regioni del Nord Ovest, meno positiva la situazione per la Liguria con cielo nuvoloso per nubi basse e occasionali pioviggini.

Previsioni meteo Liguria martedì 4 gennaio 2022

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

Tendenza meteo da mercoledì 5 gennaio 2022

Mercoledì 5 gennaio 2022 un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Rasserena in serata perché da giovedì 6 gennaio 2021 l'alta pressione dovrebbe riabbracciare la Liguria.