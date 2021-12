Meteo Liguria: peggioramento in arrivo, Immacolata con la neve?

Inizio di settimana all'insegna del bel tempo e del sole, ma con temperature in picchiata in Liguria. Una situazione che dovrebbe durare fino mercoledì 8 dicembre, quando è invece atteso un peggioramento e non è esclusa la possibilità di vedere anche qualche fiocco di neve secondo gli esperti di 3BMeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 6 e martedì 7 dicembre

Lunedì 6 dicembre tempo stabile e in prevalenza soleggiato grazie al temporaneo rinforzo di un promontorio di alta pressione, temperature in discesa e mar ligure poco mosso, con tramontana in graduale indebolimento. Giornata tendenzialmente soleggiata anche martedì 7 dicembre 2021. Temperature nei due giorni comprese tra i 5 e i 14 gradi.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 dicembre

Gli esperti di 3BMeteo hanno previsto sulle regioni nord-occidentali un diffuso peggioramento nel giorno dell'Immacolata, quando è attesa neve moderata fino in pianura sul Piemonte e interno della liguria, in Riviera occasione per qualche fiocco tra Savona e Genova. Tramontana fredda sulla Liguria centro-occidentale.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 dicembre

A seguire tempo in nuovo miglioramento ma con clima freddo. Giovedì 9 dicembre 2021 il nordovest rimane all'interno di una circolazione in quota a carattere freddo, seppur in un contesto più stabile. Giornata soleggiata con valori massimi in rialzo.