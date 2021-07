Meteo Genova e Liguria, in arrivo temporali e grandine: temperature in discesa

L’analisi di 3bmeteo.com per i prossimi giorni: ondata di maltempo in arrivo, che porterà aria più fresca

L’estate ha fatto appena in tempo a iniziare e il caldo torrido a farsi sentire, che in Liguria è prevista un’ondata di maltempo che oltre a portare pioggia (in alcuni casi anche grandine) farà scendere anche le temperature.

Come spiegato da Federico Ferrara di 3bmeteo.com, sebbene nei giorni scorsi la Liguria sia stata risparmiata dai forti temporali, questa volta ne sarà ampiamente interessata. Un netto peggioramento delle condizioni meteo è previsto a partire da martedì 13, ed è pronto ad investire la regione dall'imperiese allo spezzino in modo sparso, con un sensibile conseguente calo termico.

Piogge e temporali interesseranno irregolarmente il capoluogo ligure tra martedì e giovedì. Non si esclude in caso di eventi intensi anche qualche grandinata di piccole dimensioni. E con i temporali si registrerà anche un netto abbassamento delle temperature, soprattutto tra mercoledì e giovedì.

La colonnina si aggirerà tra i 16-18°C nelle ore notturne, mentre di giorno farà fatica a superare i 25°C. Un miglioramento è invece atteso da venerdì.