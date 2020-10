Meteo, il freddo è arrivato: prima neve in val d’Aveto e temperature in discesa

Arriva il freddo in Liguria, come da previsioni. Dopo un weekend all’insegna dell’instabilità, le temperature sono scese e nella nostra regione è arrivata anche la prima neve.

I fiocchi sono caduti in val d’Aveto: le webcam dell’associazione ligure di meteorologia inquadravano, alle 7 del mattino, Prato della Cipolla coperto da una spruzzata bianca, con una temperatura di circa un grado sotto lo zero.

Confermato, dunque, l’arrivo del fronte freddo che porterà una diminuzione delle temperature un po’ in tutta Italia. In Liguria sono forti i venti settentrionali, con raffiche di burrasca (sui rilievi toccati 124.6 km/h al Lago di Giacopiane, in costa 100.8 a Fontana Fresca) mentre il mare è molto mosso con moto ondoso in attenuazione, ma sono proprio i gradi registrati la novità.

Arpal rende noto infatti che sono stati registrati anche valori sottozero, -0.5 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -0-1 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia). Monte di Mezzo (Ronco Scrivia, Genova) ha segnato 0.6, Monte Settepani (Osiglia, Savona) 0.9 mentre la minima nello spezzino è stata registrata a Casoni di Suvero (Zignago) con 2.2.

Valori bassi anche nei capoluoghi liguri: Genova Centro Funzionale 11.6 (-3 rispetto alla media climatologica), Savona Istituto Nautico 11.5 (-2), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 15.6 (+1), La Spezia 11.1(-2). Altre minime della notte: Triora (Imperia) 4.4, Cairo Montenotte (Savona) 5.0, Busalla (Genova) 6.6, Chiavari (Genova) 11.4, Varese Ligure (La Spezia) 9.4.

Previsioni Arpal per i prossimi giorni

Lunedì 12 ottobre: venti forti da Nord su tutte le zone con raffiche fino 60-70 km/h, localmente superiori, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli.

Martedì 13 ottobre: fino alle prime ore del mattino possibili raffiche da Nord fino 50-60 km/h su tutte le zone.

Mercoledì 14 ottobre: dalla notte aumento dell'instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi fino moderati. Generale rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali con raffiche fino 50-60 km/h.