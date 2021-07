Meteo: fine luglio sopra i 30 gradi, le previsioni. Pre-allerta per servizi sociali e sanitari

Lo stato di pre-allerta resta in vigore sia per venerdì sia per sabato a causa delle elevate temperature percepite nelle ore centrali della giornata (dalle 10 alle 20): da termometro tra i 24 e i 26 gradi, ma a causa dell’umidità 33 gradi di media

Anche Genova tra le città in cui esplode il caldo in questa ultima, torrida settimana di luglio.

Il Ministero della Salute, proprio alla luce delle previsioni e delle temperature registrate e percepite ha mezzo un bollettino tramite il Centro di competenza nazionale (Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute)che inserisce il capoluogo ligure tra le città in cui è prevista una condizione bioclimatica di pre-allerta per caldo, e dunque un codice giallo.

Lo stato di pre-allerta resta in vigore sia per venerdì sia per sabato a causa delle elevate temperature percepite nelle ore centrali della giornata (dalle 10 alle 20): da termometro tra i 24 e i 26 gradi, ma a causa dell’umidità 33 gradi di media.

Le strutture sanitarie e gli ospedali hanno dunque attivato i protocolli previsti in questi casi per tutelare i pazienti e gli ospiti più fragili, mentre resta attivo il numero verde regionale 800.593.235, che risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio da parte dei custodi sociali e dei volontari, oltre che per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.

Previsioni meteo fine luglio

Luglio d’altronde, è ormai confermato, si chiude con un’ondata di caldo dovuta all’anticiclone africano che interessa gran parte d’Italia. Per le prossime giornate 3B meteo prevede sole per tutta la giornata di giovedì, mentre venerdì sera-notte correnti sudoccidentali dovrebbero determinere un nuovo aumento dell'instabilità con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi proprio durante il weekend.

Si preannuncia anche una prima parte di Agosto caratterizzata da temporali frequenti.