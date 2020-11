Meteo: giornate primaverili a Genova, ma da giovedì tornano nuvole e pioggia

Sono giornate dal clima mite e dalle temperature primaverili quelle che si stanno susseguendo in questi giorni a Genova, rendendo ancora più desolante lo spettacolo delle strade semi deserte e dei locali chiusi causa zona arancione.

In questi giorni non sono mancate segnalazioni di temperature davvero alte per la stagione, registrate dai termometri esterni ad alcune attività (addirittura intorno ai 25 gradi, al sole). Ma è una situazione destinata a durare?

Secondo 3bmeteo no, anzi, da domani il tempo tornerà a essere variabile sul brutto. Qualche nuvola potrebbe arrivare già nel pomeriggio, ma da domani, giovedì 12 novembre, a Genova si prevede un cielo coperto con possibilità di pioggia debole, e temperature più basse. Stesso copione per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15.

Insomma, sempre secondo 3bmeteo, per tornare a rivedere il sole splendere in cielo, bisognerà aspettare lunedì 16.