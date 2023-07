Allerta meteo per temporali, ma il weekend sarà bollente

É scattata a mezzanotte l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria che si concluderà, salvo altre valutazioni durante la mattinata, alle ore 15.

Il passaggio instabile che ha portato all’emissione dell’allerta potrà provocare fenomeni temporaleschi localmente anche forti, sparsi su tutta la regione (più probabili tra il centro e il Levante) in particolare tra la notte e la mattinata. Con i temporali, come da avviso meteorologico emesso mercoledì mattina, saranno possibili anche forti raffiche di vento e gradinate anche con chicchi di medie dimensioni.

Intanto ieri ancora temperature elevate (massima di 33.7 a Riccò del Golfo nello spezzino) accompagnate da tassi di umidità sulla costa anche tra l’80 e il 90% (per esempio, alle 23 Genova Centro Funzionale segnava 27.1 con il 100% di umidità).

Previsioni meteo per oggi, giovedì 13 luglio

Dalle prime ore della notte rovesci e temporali in sconfinamento dalla pianura padana, potrebbero interessare la regione, fino alle ore pomeridiane. Si segnala pertanto un'alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. I fenomeni più probabili associati ai temporali saranno forti raffiche di vento, grandine, anche di medie dimensioni e forti piogge localizzate. Persisterà il disagio per caldo afoso sulle aree costiere.

Previsioni meteo per venerdì 14 luglio

Un nuovo aumento delle temperature, seppur in un contesto meno umido, favorisce condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, in particolare nella vallate poco ventilate e nelle aree urbane.