Meteo Liguria, peggioramento in arrivo nel weekend

Dopo un fine settimana, lo scorso, caratterizzato quasi del tutto dal maltempo, diamo uno sguardo a quello ci riserva il meteo per il weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. "Dopo una prima parte del weekend in compagnia dell'alta pressione, ecco che un nuovo peggioramento è pronto a interessare la Liguria a partire da domenica", spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

"Nulla di preoccupante però, non si tratterà dei soliti pioggioni autunnali, bensì di una normale fase più instabile con piogge deboli o a tratti moderate, in particolare sul Centro-Levante - prosegue l'esperto -. Le prime pioviggini si faranno vedere già dalla giornata di domenica in modo molto sparso, insistendo maggiormente nella serata e giornata di lunedì".

"Un temporaneo miglioramento è atteso da martedì - spiega ancora Brescia -. Tornano i forti venti di Tramontana e Grecale sulla Liguria da lunedì in poi, con raffiche localmente fino a 60-80 km/h sui crinali esposti. Temperature in leggero calo, in particolare lunedì nei valori massimi. Possibile una nuova fase di maltempo verso il fine settimana, da verificare".

Previsioni meteo weekend Genova

"Dopo un sabato stabile e mite, ecco che da domenica tornano le nubi e anche qualche pioviggine molto localizzata. Si tratterà dei primi segnali di un peggioramento che interesserà il capoluogo ligure in particolare nella giornata di lunedì, con deboli piogge, un calo delle temperature e il ritorno di un freddo e sostenuto vento di Tramontana che si farà sentire in particolar modo tra martedì e mercoledì con raffiche in città fino a 40-50 km/h", concludono da 3bmeteo.