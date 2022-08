La mail ai dipendenti comunali: "Proponete frasi motivazionali"

Proporre ai dipendenti del Comune di Genova di inviare messaggi motivazionali, per rendere l'ambiente di lavoro "ancora più partecipato e positivo": è l'ultima trovata dell'assessorato al Personale - guidato da Marta Brusoni - che ha inviato una mail ai lavoratori proponendo di raccogliere le frasi più belle entro il 15 settembre.

"Con il supporto dell'Ufficio Benessere Organizzativo - scrive l'assessora - sono lieta di potervi coinvolgere nel rendere il nostro ambiente di lavoro ancora più partecipato e positivo, un luogo dove sentirsi parte integrante e offrire il proprio contributo in maniera propositiva".

Il contributo sarebbe: "Da oggi siete tutti invitati a proporre frasi, citazioni o aforismi di autori famosi, a contenuto motivazionale, in grado di ispirare, stimolare e far riflettere sulla nostra vita lavorativa". L'Ufficio Benessere Organizzativo riceverà le idee migliori entro il 15 settembre. Non solo, perché gli 11 messaggi più significativi saranno esposti a ogni piano di Palazzo Tursi, compreso l'atrio.

La proposta ha fatto il giro dei social e l'opposizione ha commentato con sarcasmo, paragonando l'inizativa a una scena di "Fantozzi": "È la gag estiva di Palazzo Tursi - scrive su Facebook la consigliera comunale Donatella Alfonso (Pd-Articolo Uno) -. Io penso che negli uffici di Tursi e del Matitone si possono fare tante cose per migliorare il lavoro dei comunali: aria condizionata dove non c’è, muri ripuliti, arredi che non siano tristi reperti anni ‘80 se va bene, e migliorare quindi anche i servizi. Le poesie e le frasi di Osho, anche no grazie".