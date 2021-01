Messa in memoria di Bettino Craxi

Martedì 19 gennaio alle ore 18 presso la chiesa di Santa Croce e San Camillo, a Genova, il Nuovo Psi ricorderà, nella tradizione di don Gianni Baget-Bozzo, il leader socialista Bettino Craxi, a 21 anni dalla scomparsa.

«È appena terminato un 2020 che è stato caratterizzato da una crisi pandemica, che non ha risparmiato certo la politica italiana - dichiara Giuseppe Vittorio Piccini, segretario della Liguria e coordinatore Nord Ovest del Nuovo Psi -. Libri, film, televisioni. Tutti a parlare di Craxi uomo solo, sconfitto, agnello sacrificale immolato per una palingenesi morale del Paese, gestita dai suoi stessi sodali trasformatisi in giudici, mai realizzata. La politica e la storia del Partito del Garofano Rosso sono scomparsi. Tutti si sono dichiarati ma orfani ma nessuno se ne propone erede. Eppure il suo lascito politico era chiaro: socialismo liberale e un nuovo riformismo».

«Quel grande dibattito - prosegue Piccini - che i Socialisti attendevano sul Riformismo e sul Socialismo Liberale proposto dal PSI di Bettino Craxi non ha trovato l'attesa attenzione neppure tra i protagonisti di quella stagione. Ed è già prossimo il 19 gennaio. I Socialisti e i Riformisti di Genova e della Liguria non hanno atteso il 20° della morte del Leader Socialista allorquando il circo mediatico si è improvvisamente ricordato di Bettino Craxi. Mai lo hanno rimosso e anche quest'anno, nella tradizione genovese di Gianni Baget-Bozzo, si incontreranno nel suo nome».

«Rinnoviamo l'invito a prendere parte alla Messa - conclude il segretario ligure -, nel segno del ricordo e del rispetto, è rivolto ai Socialisti, ai Riformisti e agli Amici di Genova e della Liguria che riconoscono nel Garofano Rosso, oggi brandito come merce di scambio da un'ecclettismo politico e morale, il simbolo degli ideali del Socialismo Italiano».