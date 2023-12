Messa di Natale a San Lorenzo, l'arcivescovo Tasca: "Momento da condividere con chi è più fragile"

Un Natale dedicato a una ricorrenza speciale: gli 800 anni del presepe di Greccio (paese montano scelto da San Francesco per rievocare la nascita di Gesù, di fatto il primo presepe vivente). A ricordare questo speciale anniversario è stato anche l'arcivescovo Marco Tasca, in occasione della tradizionale messa di Natale celebrata nella cattedrale di San Lorenzo.

"San Francesco d'Assisi - ricorda Tasca - voleva vivere il Natale e fare il presepio per poter ricordare come Gesù si sia fatto uomo. Voleva vedere Gesù appena nato, pur nel disagio e nelle difficoltà". Un collegamento alle avversità che vengono vissute dalle persone nel quotidiano, in tutto il mondo: "È bello ricordare che Gesù si è incarnato in questo mondo, ha voluto nascere e vivere qui - ha detto Tasca - ed è per questo che bisogna affrontare con fiducia le difficoltà che il presente ci propone".

C'è un altro aspetto del presepe di Greccio che Tasca ha voluto ricordare: "San Francesco invitò tutti a partecipare, la gente del luogo, chi stava intorno, trasformando la natività in un momento di festa, di incontro e di preghiera. L'augurio è che questo Natale sia un momento da vivere insieme, da condividere, magari anche con chi è più fragile e debole. Facciamo conoscere, come ha fatto San Francesco d'Assisi, l'amore per questo nostro mondo e per questa nostra gente, per tutti coloro che incontriamo ogni giorno".