In vista della giornata della memoria, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, si è tenuta domenica 21 gennaio, alle 10.45 presso la chiesa di San Filippo di via Lomellini, la santa messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti. L'orazione commemorativa è stata tenuta dal presidente del consiglio comunale, Carmelo Cassibba.

"I campi di sterminio nazisti hanno causato la morte di 17 milioni di persone - ricorda Cassibba -: un numero impressionante, difficile persino da pronunciare. Vittime innocenti, che oggi Genova ha voluto ricordare ancora una volta, affinché non si disperda il ricordo di questa immane tragedia, che ci impone, ogni giorno, di impegnarci contro l'indifferenza. Farlo è una responsabilità di tutti noi: società civile, politica e istituzioni".

"È nostro dovere coltivare la Memoria - prosegue -, tramandandola alle nuove generazioni, così com'è un dovere condannare con fermezza una narrazione distorta, negazionista e banalizzata della Shoah. Opporsi all'incultura dell'odio e della discriminazione è una missione, che ci viene insegnata dalla nostra Costituzione, a prescindere che tali nocivi sentimenti siano fondati su etnia, religione, convinzioni personali, genere, orientamento sessuale, età o disabilità".

"Un'altra parola chiave è educazione, da insegnare alle nuove generazioni perché comprendano i propri diritti ma anche i propri doveri, imparando a stare sempre dalla parte dei più deboli e di chi, ogni giorno, si adopera per la rimozione degli ostacoli, che impediscono la piena realizzazione di tutti i cittadini", conclude il presidente del consiglio comunale.