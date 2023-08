Colla per topi nel becco e sulle ali di un merlo: salvato da Enpa

Non riusciva più ad aprire il becco e le ali, il merlo dal piumaggio completamente rovinato portato al Cras di Campomorone e salvato da Enpa Genova in questi giorni. Il povero animale è stato inoltre recuperato ricolmo di detriti persino negli occhi e con una piaga sul petto.

Il motivo? Colla per topi. Il cittadino che ha segnalato la presenza della bestiola, chiedendo aiuto, ha raccontato di aver notato, nei giorni prima, alcuni topi scorrazzare nel giardino: a quel punto aveva deciso, con il suo vicino di casa, di posizionare una trappola a base di colla nello spazio in cui i roditori erano stati avvistati. A farne le spese, però, è stato un merlo, attratto forse da qualche esca posizionata sulla colla, rimasto impantanato. Terrorizzato, di fronte all'improvvisa impossibilità di muoversi, si è dimenato peggiorando però la situazione.

"Eliminare un quantitativo di colla simile - spiega Enpa Genova - non è stato affatto facile. Sembrava impossibile rimuoverla del tutto, più e più volte i nostri volontari hanno trascorso diverse ore a rimuoverla con della vaselina, unica sostanza che sembrava funzionare. Per non parlare dello stress che un trattamento del genere provocava ogni volta sul povero animale. Per fortuna i merli si dimostrano spesso esseri molto tenaci".

Dunque il merlo sta reagendo bene e resiste, ma i volontari ammoniscono: "Non possiamo negare la rabbia che ci ha pervasi quel giorno e nei giorni a venire. Poche volte ci è capitato di vedere un animale ridotto così male per della semplice colla. Ci teniamo però a sottolineare che lo stesso segnalante si è dimostrato estremamente amareggiato e conscio del suo errore".

Enpa non condivide l'uso della colla per topi, che in genere viene posizionata nei punti di passaggio e serve a "bloccare" i roditori, condannandoli a morire perché non potranno più muoversi, nutrirsi e abbeverarsi: "È un'alternativa al veleno altrettanto macabra, che ci sentiamo di condannare nel modo più assoluto".