Ipotesi supermercato nell’ex mercato del pesce, il Pd torna all’attacco

Un supermercato nell’ex mercato del pesce di piazza Cavour, struttura venduta nel 2018 che sino al 2017 ha ospitato i banchi dei venditori di pesce all’ingrosso.

L’ipotesi supermercato è l’ultima di una lunga serie avanzata nel corso degli ultimi anni, ma potrebbe risultare la più veritiera. L’ex mercato è infatti stato venduto nel giugno 2020 alla società romana Pix Development, specializzata tra le altre cose in “progetti di retail”: un punto vendita o un hotel - visto che la Pix si occupa anche di questo - erano le ultime due ipotesi messe sul tavolo.

Sulla possibilità che l’ex mercato diventi un supermercato si erano già scagliati i consiglieri comunali del Pd, che sono tornati all’attacco. Il capogruppo dem a Tursi Alessandro Terrile (che ha preso il posto di Cristina Lodi) ha già annunciato che presenterà un’interrogazione in consiglio per chiedere spiegazioni direttamente alla giunta Bucci.

«Se sarà confermata, la destinazione dell’ex Mercato di Piazza Cavour è il paradigma dell’assenza di visione del Comune - ha detto - che ha preferito disfarsi di un problema e fare qualche spicciolo piuttosto che immaginare quel luogo come un attrattore della punto della riqualificazione del fronte mare (o se vogliamo water front) tra Fiera e Porto Antico».

L’edificio è stato venduto alla Pix Development Srl per 1.536.000 euro, una cifra cui la società romana dovrà aggiungere altri fondi per portare avanti una riqualificazione massiccia. Tra le altre ipotesi ventilate in passato per il mercato, un centro per l’impiego, un albergo o una struttura ricettiva, una moschea, arrivando sino al supermercato osteggiato dal Pd. Il Puc attuale consente però di realizzare nell’ex mercato “servizi pubblici, residenze, albergo, uffici, servizi privati, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita”.