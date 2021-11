Una panchina e un cuore di mele rosse per dire "no alla violenza sulle donne"

Questa notte è stata collocata, al centro del padiglione principale del mercato ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, una panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza e simbolo dell’impegno che tutti gli operatori genovesi dell’ortofrutta (donne e uomini) hanno voluto riconfermare anche in questo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

"La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza - sottolinea Marina Saulle, componente del CdA di Società Gestione Mercato e presidente Comag operatori mercato -. È importante averla collocata in un luogo simbolo del mondo del lavoro. Perché sono proprio le donne le più esposte a perdite di reddito e disoccupazione".

A fianco della panchina, dove è evidenziato il numero Anti violenza 1522, un grande cuore composto da mele rosse. Intorno le scarpe rosse lasciate dalle donne che lavorano al mercato.

"In un settore tipicamente maschile, sono tante le donne che continuano a ricoprire un ruolo fondamentale nella filiera dell’ortofrutta che anche nel corso della pandemia non si è mai fermata garantendo ogni giorno prodotti freschi - conclude Marina Saulle -. Sono state proprio queste donne le prime a sostenere l’idea di realizzare questa panchina che ha ricevuto stanotte l’approvazione di tanti uomini che lavorano al Mercato, a conferma che possiamo lottare insieme per evitare ogni tipo di abuso. Dentro e fuori i posti di lavoro".