Il Mercato di Dinegro riapre, ma i lavori proseguono sino a gennaio

Riapre martedì 8 luglio il Mercato di Dinegro, chiuso dal 27 luglio scorso per l’avvio dei lavori di rifacimento della copertura.

I lavori riguardano 600 metri quadrati di tetto, per una manutenzione straordinaria della struttura in stile Liberty che risale agli anni ’20 del Novecento ed è vincolata dalla Soprintendenza. Nel progetto sono compresi anche i lavori di adeguamento degli impianti, per un totale di 235mila euro di interventi finanziati.

Il mercato riapre, dunque, dopo un mese e mezzo, ma i lavori proseguiranno sino a dopo le vacanze di Natale con impalcato e tensotruttura: la rimozione dei ponteggi interni dovrebbe avvenire per l’Epifania, nel frattempo gli operatori potranno continuare a lavorare.