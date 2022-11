Premio internazionale per il Mercato di corso Sardegna: tra i migliori progetti di ristrutturazione

Il Mercato di Corso Sardegna riceve un premio a stelle e strisce. L'American concrete institute (Aci) lo ha riconosciuto tra i migliori progetti di ristrutturazione e restauro nel mondo.

Quello del Mercato è stato l'unico progetto italiano premiato quasi un regalo di compleanno per la struttura che a breve festeggerà un anno dall'apertura. Una realtà che ha creato posti di lavoro con l'inaugurazione di 24 attività commerciali tra negozi e ristoranti e offerto alla cittadinanza, soltanto nell'estate appena trascorsa, una ventina di serate mantenendo fede alla volontà di restituire alla città uno spazio pubblico completamente rinnovato.

Dopo 11 anni di chiusura, infatti, la recente riqualificazione ha visto il recupero della fruizione al dettaglio del Mercato - gestito e commercializzato da Savills - con una ristrutturazione degli edifici storici, la realizzazione di un nuovo parco pubblico e quella della nuova copertura in acciaio e vetro.

Il progetto di rigenerazione urbana e il restauro conservativo presentavano un grande sfida poiché il Mercato, realizzato nel 1926 e quindi vincolato dalla Soprintendenza, è stato una delle prime strutture costruite in cemento armato. Fino ad allora infatti i mercati coperti venivano progettati e realizzati in ferro o ghisa mentre l’azienda che vinse l’appalto optò per un approccio all’epoca innovativo, da poco utilizzato per i palazzi di via XX settembre, la prima strada a Genova costruita in ferro e cemento armato.

In ogni fase del progetto di riqualificazione è stata posta grande attenzione sia al restauro conservativo degli edifici vincolati, per salvaguardare e valorizzare il complesso, sia al miglioramento della sicurezza strutturale: sono state effettuate analisi e rilievi dettagliati sullo stato di conservazione delle strutture, prove sui materiali in sito e in laboratorio, prove di carico e indagini geofisiche; sono stati apportati interventi “microchirurgici” di rinforzo e consolidamento che hanno consentito di mantenere le forme della struttura, in particolare delle colonne ottagonali e delle travi in cemento armato forato; su richiesta della pubblica amministrazione si è optato per un miglioramento sismico al 40% delle resistenze richieste normalmente alle strutture di nuova costruzione, in aggiunta al miglioramento del 10% rispetto alla condizione preesistente previsto normalmente per questa tipologia di interventi.

Inoltre, la rigenerazione del complesso ha visto una ristrutturazione degli edifici particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. Per tutti questi motivi, l’American concrete institute ha voluto premiare il progetto di ristrutturazione del Mercato in occasione della Convention annuale tenutasi a Dallas dal 23 al 27 ottobre. I progetti provenienti da tutto il mondo sono stati giudicati da professionisti del settore di ciascuna categoria sulla base di 8 criteri specifici (Valore architettonico, valore strutturale, creatività, tecniche costruttive o soluzioni innovative, uso innovativo dei materiali, inventiva, sostenibilità e resilienza, funzionalità e adeguatezza all’utilizzo finale), qualificando il progetto al secondo posto nella graduatoria della sezione “Ristrutturazione e restauro".

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in sinergia col Comune di Genova - commenta l’avv. Enrico Ivaldi procuratore generale della società Mercato Corso Sardegna srl - e questo premio conferma che i progetti di project financing pubblico-privato sono una grande risorsa per la nostra città. Ringrazio tutti i tecnici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, tra tutti lo Studio d’Architettura Dodi Moss, lo studio d’ingegneria Molfino&Longo, Design International e il fornitore di materiali Kerakoll che ha ritirato il premio a Dallas”.