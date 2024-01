Apre il primo mercato coperto di Campagna Amica tra eccellenze contadine e street food

Apre nel cuore del centro storico, nella via del Campo cantata da De André, il primo mercato coperto di Campagna Amica della Liguria, con le eccellenze contadine del territorio e postazioni di street food. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 2 e sabato 3 febbraio. Per adesso il punto aprirà tutti i venerdì e sabato, dalle 8 alle 15.

Questa novità è frutto di un percorso lungo oltre un anno e un sogno trasformato in progetto: in via del Campo 9R si raduneranno sotto lo stesso tetto tanti piccoli produttori agricoli per offrire in vendita diretta i prodotti del territorio.

Cosa è possibile trovare sui banchi

Il progetto, a cura di Coldiretti, vuole racchiudere il meglio della nostra regione in un unico mercato contadino a filiera corta. Il dialogo tra aziende agricole e consumatori in questo contesto vuole promuovere la filosofia del chilometro zero: dal pescato del mar Ligure alla verdura di stagione, dai formaggi delle valli ai migliori tagli di carne, dall’olio taggiasco al vino artigianale; passando per il pesto fresco, lo zafferano, il miele, le uova, la frutta e il basilico genovese Dop. Nelle otto vetrine di via del Campo troveranno casa una decina di produttori, tutti rientranti nel circuito di Campagna Amica. Al loro fianco apriranno anche postazioni di street food.

"Si tratta del primo mercato al coperto in Liguria, perciò non potevamo scegliere location migliore - commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova -. Via del Campo non è solo il simbolo della nostra città, è anche un meraviglioso punto d’incontro del centro storico, crocevia di persone che desiderano il contatto diretto con gli agricoltori. Oltre i prodotti ci sono le storie e dietro ogni frutto della terra c’è la mano dell’uomo: ed ecco che un mercato come questo si trasforma nella rara occasione di scoprire il territorio attraverso i suoi più fidati custodi".

Un punto di riferimento per l'educazione alimentare

“Per adesso apriremo tutti i venerdì e sabato, dalle 8 alle 15 - aggiungono Dalpian e Campocci -. Ma è solo l’inizio: per lo street food prevediamo aperture più ampie, ma in generale aspettiamo di capire la risposta della cittadinanza e la disponibilità delle aziende agricole.” Di fianco all’attività di vendita diretta 'L’educazione al buon cibo' verranno organizzati eventi e degustazioni, laboratori e attività didattiche. “È un percorso, non si limita alla vendita. Per questo puntiamo a rendere il mercato coperto di via del Campo un punto di riferimento nel mondo della didattica all’alimentazione, alla sostenibilità e all’importanza di una filiera corta e controllata,” spiegano. “La nostra intenzione è quella di dialogare il più possibile con le associazioni che operano nel territorio, sostenendo al nostro meglio le iniziative culturali locali al fine di contribuire alla rigenerazione urbana del centro storico.”

Il progetto rientra dunque in una rete di azioni volte alla riqualificazione del cuore pulsante della città. “Sinergia e cooperazione,” sottolineano Dalpian e Campocci nel parlare del contributo del Comune di Genova, in particolare con l’Assessorato al Commercio, impegnato nel rilancio dei caruggi, una zona molto frequentata sia dalla cittadinanza che dai turisti. “Ci abbiamo lavorato per oltre un anno, in un dialogo continuo con il Sindaco e l’Assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine del Comune di Genova, Paola Bordilli. L’obiettivo è unire al commercio l’informazione e la cultura: un’immensa soddisfazione per noi poter finalmente dare vita all’agorà di Via del Campo”.

L’apertura ufficiale del Mercato genovese di Campagna Amica è prevista per il weekend del 2 e 3 febbraio con taglio del nastro venerdì alle 11 e poi, sabato, festa fino al tardo pomeriggio con dj set, street food e i produttori del birrificio AltaVia che spilleranno birre dall’ora di pranzo in poi.